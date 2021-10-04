المركز الحقوقي اليمني يدين الإعتداء على المتظاهرين في المناطق الجنوبية المحتلة

العالم - اليمن

واستنكر المركز في بيان له الممارسات التعسفية للمليشيات المسلحة التابعة للإمارات، النخبة الحضرمية وقوات المجلس الانتقالي، بإطلاقها الرصاص الحي على المدنيين في مدينة المكلا.

ولفت البيان إلى سقوط عشرات القتلى واعتقال المئات من سكان محافظة حضرموت خلال العامين الماضيين، وتعرض الكثير منهم للتعذيب في معتقلات تديرها القوات الإماراتية.

وأفاد البيان بسقوط عشرات القتلى والجرحى بالرصاص الحي خلال اليومين الماضيين في عدن، لافتاً إلى المخاطر التي تهدد أبناء المحافظة بعد إعلان المدعو عيدروس الزبيدي، ما أسماها حالة الطوارئ، لإنهاء الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة.

وتطرق البيان إلى الانتهاكات التي تعرّض لها المحتجون في مدينة تعز، والمديريات الخاضعة لقوى الاحتلال، من أعمال قمع وإطلاق الرصاص الحي من قِبل المليشيات المدعومة من قبل السعودية بقيادة ما يسمى قائد محور تعز “خالد فاضل”.