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مركز الطوارئ الايرانية يعلن عن اصابة 8 اشخاص جراء الزلزال الذي ضرب صباح اليوم محافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب البلاد

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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