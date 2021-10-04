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توقيع اتفاقات تعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي

توقيع اتفاقات تعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية "جوزيب بوريل"، عقب لقائه بوزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، عن توقيعهما اتفاقات عدة للتعاون بين التكتل والسعودية.

العالم - السعودية

وأفاد "بوريل"، في تغريدة نشرها بعد اللقاء الذي جرى الأحد في الرياض: "وقعت مع فيصل بن فرحان مذكرة ترتيب التعاون بين الهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية السعودية لتعزيز علاقاتنا عبر مشاورات دورية حول القضايا السياسية والاجتماعية الاقتصادية والأمن ومواضيع أخرى".

وأضاف بوريل: "يظهر هذا، إلى جانب الحوار الأول حول حقوق الإنسان، الذي جرى هذا الأسبوع، الديناميكية الإيجابية في شراكتنا".

وذكر بوريل أنه بحث خلال المحادثات مع بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، "مجموعة قضايا تشمل العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والمناخ والطاقة والإرهاب".

وتعتبر زيارة بوريل هذه الأولى له إلى السعودية خلال توليه منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.

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