نائب لبناني: جعجع كان رأس حربة بحماية الإرهاب

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وقال عطاء الله في حديث تلفزيوني ان رئيس القوّات اللبنانيّة ​سمير جعجع​ هو صديق ​الإرهابيينالّذين قتلوا الجيش اللبناني على الحدود، ولم يمتلك يومًا أي رؤية لتطوير المجتمع ووتقطيع أوصال الوطن، واستغلال الاحتجاجات والفوضى هو خير دليل على ذلك.

ومنذ عام 2005، وحزب القوات اللبنانية لا يريد الشراكة الحقيقيّة في الدولة، ويسعى الى إضعاف المسيحيين في لبنان وإفشال كلّ الخطوات لتحسين أوضاعهم، خدمةً لمصالح خارجيّة، من اتفاق الطائف حتّى ​ قانون الانتخاب ​ وانتخاب المغتربين.

وبيّن عطاء الله أنّ مَن قاتل من أجل الشراكة، معربًا عن تخوّفه على التحقيق بجريمة ​انفجار مرفأ بيروت​، فجعجع لم يذهب إلى مكان إلّا وخربه، ولم يذهب إلى قضيّة إلّا وأفشلها.