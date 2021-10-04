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اثيوبيا..تنصيب رئيس الوزراء أبيي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات

اثيوبيا..تنصيب رئيس الوزراء أبيي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أدى آبي أحمد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء لمدة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي.

العالم-افريقيا

وكان آبي أحمد ، الذي أعيد إنتخابه رئيسًا لوزراء إثيوبيا، تولى المنصب بموافقة البرلمان في 2 أبريل/ نيسان 2018 ، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين ، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير 2018 ، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.

وانطلقت أعمال مجلس النواب الإثيوبي (الغرفة الأولى للبرلمان) بكلمة من رئيسة البلاد سهلي ورق زودي وبحضور آبي أحمد، بمشاركة 425 عضوا جديدا، بعد تأديتهم القسم أمام رئيسة المحمة العليا مازا أشنافي.

وتم خلال جلسة البرلمان اليوم ، اختيار رئيس البرلمان ونائبه، بجانب المصادقة على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز، (حزب الازدهار الذي يتزعمه آبي أحمد)، حيث يتم منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقدمها رئيس الوزراء المنتخب.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، أعلن في 10 يوليو/تموز الماضي، فوز حزب "الازدهار" الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان ما يضمن فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات للحزب الفائز.

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اثيوبيا..تنصيب رئيس الوزراء أبيي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات

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