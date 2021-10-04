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الكونغرس يحث بايدن على إعلان كارثة بيئية هائلة في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا

الكونغرس يحث بايدن على إعلان كارثة بيئية هائلة في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

حثت عضو الكونغرس الأمريكي ميشيل ستيل الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان كارثة كبيرة في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، حيث حدث تسرب نفطي كبير.

العالم-الاميركيتان

وقالت ستيل في بيان، "أكتب إليكم اليوم لأطلب إعلان كارثة كبرى في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، فيما يتعلق بالتسرب النفطي الذي حدث قبالة ساحل هنتنغتون بيتش في 2 أكتوبر 2021".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية منها، شبكة "سي إن إن" أن أكثر من 3000 برميل من النفط تسرب منها النفط في المحيط الهادئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تسرب في أحد خطوط الأنابيب.

ويبلغ طول بقعة الزيت حوالي 12 كم، ولم يتم تحديد موقع التسرب بعد.

ووفقا للشبكة فإن الحادث وقع بفعل تسرب في خط أنابيب "Amplify Energy" في منطقة مقاطعة أورانج جنوب الولاية. وأثر على الحيوانات المحلية. وقالت المتحدثة باسم المقاطعة كاثرين فولي "بدأنا في العثور على طيور نافقة وأسماك قبالة الساحل".

من جهتها قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن التسرب بدأ في خط أنابيب قبالة ساحل هنتنغتون بيتش في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا. من غير الواضح سبب التسرب ومدة استمراره.

ووفقا للسلطات المحلية، نتيجة للحادث الذي وقع في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا، تم العثور على ما لا يقل عن 126 ألف غالون من النفط (حوالي 477 ألف لتر)، وشكل بقعة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التسرب إلى نفوق الأسماك والطيور، وتغلغل الزيت (النفط) في المحمية البيئية المحلية.

من جهته قال رئيس بلدية هنتنغتون بيتش، كيم كار، إن الحادث كان "واحدًا من أكثر الحوادث تدميراً" في عقود من حياة المدينة. يشارك المتخصصون في الاستجابة للانسكاب النفطي.

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