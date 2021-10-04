أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الإثنين 04 اكتوبر 2021

ايران ...

القائد .. عدم السماح بتدخل اية قوات أجنبية هو السبيل لإنهاء أحداث مناطق الجوار شمال غربي البلاد

كيهان ..

القائد .. أولئك الذين يستندون إلى قوى أجنبية لضمان أمنهم سيتلقون صفعة قريبة

آرمان ملي ..

في تصعيد جديد.. تركيا وجمهورية آذربيجان تجريان مناورات عسكرية مشتركة أخرى

رويش ملت ..

على تركيا وجمهورية آذربيجان تفادي الإنزلاق في فخ الصهاينة

حمايت ..

الجزائر تستدعي سفيرها من باريس مع تفاقم أزمة العلاقات مع فرنسا إثر تصريحات لماكرون

جام جم ..

تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة حول الجزائر تعكس عودة للهوس الإستعماري

سياست روز ..

السلطات الخليفية في البحرين تصعد من إجراءاتها القمعية ضد مناهضي التطبيع

مردم سالاري ..

إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية.. إيران تسعى لتإمين نصف حاجتها للكهرباء من الطاقة الذرية

آفتاب يزد ..

الرئيس العراقي يتحدث عن تحقيق تقدم في المباحثات الإيرانية السعودية في بغداد

ابرار ..

جوزيب بوريل يحذر من قرب وقوع إنهيار إقتصادي وإجتماعي في أفغانستان

رسالت ..

الإتحاد الأوروبي يعلق مباحثاته التجارية مع أستراليا بعد إلغاءها صفقة غواصات مع فرنسا

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الإثنين

الصحافة الایرانیه

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها، تركيا ومغامرة المناورات..ان اعلان تركيا عن اجراء مناورات مشتركة اخرى مع جمهورية آذربيجان في مناطق حدودية مع ارمينيا, مؤشر يدل على ان الاحداث الاخيرة في المناطق الحدودية بين هذه الجمهورية وايران لم تكن وليدة الصدفة ابدا... إن طموحات السيد أردوغان وأحلامه المعروفة بإحياء أمجاد الدولة العثمانية باتت تدفع تركيا في متاهات مغامرات بالغة الخطورة.

هذه الطموحات نفسها تقف وراء التدخل العسكري التركي في سوريا وليبيا ووراء التصعيد التركي في شرق المتوسط وحول قبرص والان في جمهورية اذربيجان ايضا .

فتحريضات الرئيس التركي واندفاعه وراء تحقيق احلامه في منطقة جنوب القوقاز تقف وراء انتهاج باكو لمواقف غير ودية ازاء ايران . ان مثل هذه الطموحات والاحلام باتت تشكل خطرا على الامن والاستقرار في المنطقة وعلى تركيا نفسها بالذات, وهناك مثل معروف يقول " من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة .

اطلاعات..

صحيفة اطلاعات كتبت بدورها عن اجواء التوتر في منطقة جنوب القوقاز في مقالها، إيران وآذربيجان، وبعد استعراض طويل للوشائج العميقة بين ايران وجمهورية اذربيجان.. يكفي ان نقول في هذا السياق ان جمهورية اذربيجان الحالية كانت منطقة جغرافية كجزء من ايران , منطقة اقتطعت من بلادنا بحكم احداث الزمان قبل اقل من مئتي عام, ولكن الجذور المشتركة العميقة بين بلادنا وتلك المنطقة لم تضعف ولم تتغير ابدا وهي جذور تاريخية ودينية وثقافية عميقة للغاية , وايران احترمت دائما استقلال وسيادة جمهورية اذربيجان بعد تشكيلها .

إن على الرئيس الآذربيجاني تفادي تجاهل هذه الوشائج العميقة وتفادي الإنزلاق في متاهات طموحات بعض القوى الإقليمية كما ان لغة العقل والمنطق تحتم عليه ايضا الحذر من الوقوع في فخ المخططات الصهيونية ضد بلد جار كبير كايران تربطه كل هذه الوشائج العميقة بجمهورية اذربيجان .

ان المناروات الاخيرة التي اجرتها ايران كانت مجرد تحذير بضرورة صيانة العلاقات الثنائية من اية تحريضات ومغامرات طائشة وذلك في اطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .

جوان ..

نشرت صحيفة جوان تقريرا ينقل عن حزب الله لبنان تأكيده بأن، الوقود الإيراني كشف ضعف وعجز " إسرائيل"، وحسب التقرير ..الكيان الصهيوني لم يجرؤ على اعتراض طريق ناقلات الوقد الايرانية الى لبنان ولا استهدافها باي شكل من الاشكال ويقول السيد رئيس اللجنة التنفيذية لحزب الله لبنان السيد هاشم صفي الدين.. إن أهمية موضوع الوقود الإيراني لاتكمن بوصوله إلى لبنان فقط بل تتعدى ذلك لكشفه ضعف الكيان الصهيوني أيضا.

فالكيان الصهيوني وحسب هذا المسؤول الكبير بحزب الله لبنان لم يخاطر بدخول مواجهات بحرية هذه المرة مع حزب الله عبر اعتراضه لطريق الناقلات الايرانية . واضاف هذا المسؤول ان تل ابيب تعرف جيدا ان صواريخ حزب الله قادرة على اصابة سفن الكيان في موانئه وفي عرض البحر ايضا .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الانتخابات البرلماني في قطر في مقالها ،تمرين لديمقراطية بنكهة قطرية، .. قطر شهدت مؤخرا خوض اول تجربة ديمقراطية منذ تأسيسها وذلك انطلاقا من ايجاد نظام برلماني في انتخابات عامة.

ان العالم العربي شهد ومنذ الثورة التونسية عام 2011 موجة مااصطلح على تسميته في حينها بالربيع العربي وحدثت ثورات واحتجاجات في العديد من البلدان العربية, واختبرت تونس نظاما ديمقراطيا في تجربة تواجه تهديدات جدية اليوم, كما مرت قاطرة الديمقراطية بالكويت وكذلك بمصر مع تعرضها لمطبات بعدها,لتصل الى قطر..

إن الإنتخابات البرلمانية في قطر تمثل تحركا لتشكيل برلمان تحدد صناديق الإقتراع قسما من نوابه والتعيينات قسما آخر وذلك في مسار تجربة ديمقراطية تدريجية هادئة بنكهة قطرية لتعزيز الوحدة الوطنية والصف الداخلي وكذلك لتعزيز الدور المهم الذي تلعبه قطر اقليميا وفي الساحة الدولية ايضا.

جمهوري اسلامي ...

صحيفة جمهوري اسلامي نشرت تقريرا يتحدث عن، تشكيل تركيا تنظيما جديدا بإسم "ثائرون" بسوريا، وجاء في التفاصيل .. في تحرك تركي جديد تم الاعلان عن توحيد جماعات وتنظيمات مسلحة مدعومة تركيا في شمال وشمال شرق سوريا في اطار تنظيم جديد باسم ثائرون ..

إن هدف تركيا حسب مراقبين هو الحيلولة دون إنهيار هذه الجماعات تحت وطأة الخلافات وضربات القوات السورية وتقول محافل بدمشق ان من بين الجماعات المنضوية في هذا التنظيم , جماعة مايسمى "بفرقة السلطان مراد" وجماعة " فيلق الشام" وجماعات ارهابية اخرى مثل " ثوار الشام " و" فرقة المنتصر بالله " وغيرها ..

ويقول مراقبون ان تركيا تبرر تدخلها بسوريا بملاحقة حزب العمال الكردستاني التركي المعارض , لكنها تعمل على التمدد وايجاد مناطق نفوذ, وهو ما تفعله انقرة ايضا في شمال العراق خلف نفس الذريعة .

سياست روز ..

تحدثت صحيفة سياست روز عن تخبط سياسات تركيا وكتبت في مقالها، الحائر في مفترق طرق،.. تجسد سياسات ومواقف الرئيس التركي ومنذ وصوله للسلطة , تناقضات صارخة ..

إن إلقاء نظرة عامة على سياسات أردوغان في المنطقة والعالم تعطي المرء فكرة واضحة عن عمق التناقضات التركية، فتركيا اردوغان بلد عضو في حلف الناتو لكنه يوطد علاقات تعاون عسكري مع روسيا و وتركيا اردوغان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية لكنها تقيم اقوى العلاقات مع الكيان الصهيوني وميزانها التجاري معه يقترب من العشرة مليارات دولار, وتركيا تدعم الاخوان المسلمين في مصر لكنها تلهث منذ اشهر وراء تطبيع العلاقات مع النظام المصري الذي يحظر نشاطات الاخوان ويطاردهم.

وتركيا شاركت بقواتها في الانتشار العسكري للناتو بافغانستان ضد حركة طالبان لكنها تقيم جسور ارتباط مع طالبان, وفي سوريا تركيا ضد نظام الاسد لكنها تتعاون وتنسق مع روسيا التي تدعم دمشق.

السيد اردوغان حائر في الواقع بين تحقيق طموحاته واحلامه العثمانية تحت عباءة ايدلوجية وتحقيق مصالح تجارية واقتصادية.