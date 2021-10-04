دمشق: لا يمكن العودة بالأسعار إلى عام 2011 ولكن قادرون على تخفيضها

العالم - سوريا

وقال سالم إن هناك 3 محافظات ليس من الممكن تطبيق البطاقة الذكية فيها ومنها حمص، وأشار إلى أن العمل الآن يتم على محورين، الأول تحديد الفئات المستحقة وموعد تنفيذ ذلك، وتحديد الهدر والسرقة التي تحدث بسبب الدعم وهي هائلة جداً.

وبيّن أن الدولة تدعم البنزين والمازوت ومازال يسرق، لأن ما هو موجود في السوق السوداء لا يأتي تهريباً بل من خلال السرقات من المحطات، والسبب تخصيص المحطات بشكل شخصي من دون أن يكون لها حاجة إلى تلك الكميات، قائلا إن العمل جار على دراسة تحقيق الربح للمحطات والأفران ومن ثم محاسبتهم على أساس ذلك.

وعما يشاع عن وجود تسويات خاصة لبعض كبار التجار نفى وزير التجارة الداخلية السوري بشكل قاطع هذا الموضوع، وأضاف إن الفساد موجود لكن تتم معالجته، حيث كانت مديرية الأسعار في الوزارة تعمل على مدى سنوات لمصلحة التجار.