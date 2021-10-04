الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق: لا يمكن العودة بالأسعار إلى عام 2011 ولكن قادرون على تخفيضها

دمشق: لا يمكن العودة بالأسعار إلى عام 2011 ولكن قادرون على تخفيضها
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير التجارة الداخلية السوري عمرو سالم أنه لا يمكن العودة بالأسعار إلى ما كانت عليه في عام 2011، ولكن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بشكل ما.

العالم - سوريا

وقال سالم إن هناك 3 محافظات ليس من الممكن تطبيق البطاقة الذكية فيها ومنها حمص، وأشار إلى أن العمل الآن يتم على محورين، الأول تحديد الفئات المستحقة وموعد تنفيذ ذلك، وتحديد الهدر والسرقة التي تحدث بسبب الدعم وهي هائلة جداً.

وبيّن أن الدولة تدعم البنزين والمازوت ومازال يسرق، لأن ما هو موجود في السوق السوداء لا يأتي تهريباً بل من خلال السرقات من المحطات، والسبب تخصيص المحطات بشكل شخصي من دون أن يكون لها حاجة إلى تلك الكميات، قائلا إن العمل جار على دراسة تحقيق الربح للمحطات والأفران ومن ثم محاسبتهم على أساس ذلك.

وعما يشاع عن وجود تسويات خاصة لبعض كبار التجار نفى وزير التجارة الداخلية السوري بشكل قاطع هذا الموضوع، وأضاف إن الفساد موجود لكن تتم معالجته، حيث كانت مديرية الأسعار في الوزارة تعمل على مدى سنوات لمصلحة التجار.

روابط ذات صلة

تواصل عمليات تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في مدينة جاسم وقرى بريف درعا

مباحثات سورية صينية في دبي لتعزيز التعاون المشترك

أين ستحط قافلة العلاقات الأردنية-السورية رحالها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'عثة داروين'.. حشرة عملاقة بأطول 'لسان' في العالم!

انفجارات بركانية هائلة ساعدت الديناصورات على الازدهار

برلماني لبناني يندد بالتدخل الأميركي في شؤون بلاده

العراق.. الكعبي يدعو الكاظمي للتدخل بإطلاق رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية

وزير الداخلية: على الأعداء تجنب أي مغامرة ضد إيران

خطيب زادة: لا نؤكد خبر إرسال وفد سعودي إلى طهران