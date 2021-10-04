'عثة داروين'.. حشرة عملاقة بأطول 'لسان' في العالم!

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وصُنّفت فراشة داروين (Xanthopan praedicta) من مدغشقر، كنوع فرعي من Morgan's Sphinx في البر الرئيسي الإفريقي (Xanthopan morganii).

ومع ذلك، أثبت باحثون من متحف التاريخ الطبيعي بلندن والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، أنه متميز في الشكل والجينوم.

وتشتهر هذه الفراشة بتوقع وجودها من قبل تشارلز داروين، مؤسس نظرية التطور، قبل حوالي 40 عاما من تسجيلها في البرية.

واستنتج داروين أن حشرة ذات خرطوم طويل يجب أن تكون موجودة لتلقيح نوع من الأوركيد درسه، والذي يحمل رحيقا طويلا بشكل غير عادي.

وأجرى ديفيد ليس، أمين متحف التاريخ الطبيعي، دراسة جديدة على الحشرات.

وقارن فريق البحث 77 عثة زانثوبان (Xanthopan praedicta) من مدغشقر و47 من البر الرئيسي لإفريقيا - بالنظر إلى خصائص مثل أنماط الألوان، وطول الخرطوم والشكل والجناحين والأعضاء التناسلية لكلا الجنسين.

وأجروا أيضا تحليلا جينيا يُعرف باسم "تشفير الحمض النووي الشريطي''، والذي يسمح بتحديد الأنواع من قسم قصير من الحمض النووي من جين أو جينات معينة.

ووجد الدكتور ليس وزملاؤه أن Xanthopan praedicta تختلف اختلافا كبيرا عن أبناء عمومتها في البر الرئيسي، مع رمز شريطي للحمض النووي يتميز بنحو 7.8% مع خراطيم أطول بحوالي 2.6 بوصة.

والمثير للدهشة أنه عُثر على أطول خراطيم لعثة داروين بين ذكور هذا النوع.

وكان هذا على الرغم من أن طول الخرطوم يزداد بشكل عام مع زيادة جناحيها، وتميل العثث الإناث إلى أن تكون أكبر بشكل عام.

وكانت إحدى الفراشات التي دُرست، تحتوي على جزء من فم يبلغ طوله 11.2 بوصة.

ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Antenor.