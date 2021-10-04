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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أرارات ميرزويان: رغم ان اذربيجان كلفت باطلاق سراح الاسرى العسكريين لكنها لم تقم بذلك حتى الان
أرارات ميرزويان: ناقشنا كافة التطورات الاقليمية ومن الطبيعي ان نتابع قضايا قره باغ وهجوم اذربيجان على ارمينيا
أرارات ميرزويان: اجرينا مفاوضات جيدة وبناءة
امير عبد اللهيان : مشاكل المنطقة يجب ان تحل على يد شعوبها وبعيدا عن التدخلات الخارجية
امير عبد اللهيان : منطقتنا لن تتحمل اي توسعات وتدخلات جديدة
امير عبد اللهيان : لن نسمح للاجانب بالعبث بالعلاقات الايرانية مع دول الشمال خصوصا ارمينيا
امير عبد اللهيان : اتفقنا على تنمية العلاقات ونؤكد على احياء طريق التجارة العابرة وتعزيزها
امير عبد اللهيان : اجريت لقاءات جيدة بين الرئيس رئيسي وباشينيان على هامش قمة شنغهاي في دوشنبه
امير عبد اللهيان : العلاقات بين ايران وجمهورية ارمينيا قوية ومتنامية
مراسل العالم: وقوع اشتباكات بالرصاص الحي بين القوات السودانية وجماعات ارهابية بضاحية جبرا بوسط العاصمة الخرطوم
امير عبد اللهيان : لن نسمح للاجانب بالعبث بالعلاقات الايرانية مع دول الشمال خصوصا ارمينيا
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش
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