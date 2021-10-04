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امير عبد اللهيان: طهران لن تسمح للاجانب بالعبث بالعلاقات الايرانية مع دول الشمال خصوصا ارمينيا

امير عبد اللهيان: طهران لن تسمح للاجانب بالعبث بالعلاقات الايرانية مع دول الشمال خصوصا ارمينيا
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الارميني أرارات ميرزويان في طهران ان العلاقات بين ايران وجمهورية ارمينيا قوية ومتنامية.

العالم-ايران

واكد امير عبد اللهيان انه اجريت لقاءات جيدة بين الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وباشينيان على هامش قمة شنغهاي في دوشنبه.

والبلدان اتفقتا على تنمية العلاقات و اكدتا على احياء طريق التجارة العابرة وتعزيزها.

واضاف امير عبد اللهيان ان طهران لن تسمح للاجانب بالعبث بالعلاقات الايرانية مع دول الشمال خصوصا ارمينيا ، مضيفا ان منطقتنا لن تتحمل اي توسعات وتدخلات جديدة.

واكد ان مشاكل المنطقة يجب ان تحل على يد شعوبها وبعيدا عن التدخلات الخارجية.

من جانبه قال وزير الخارجية الارميني أرارات ميرزويان اننا ناقشنا كافة التطورات الاقليمية ومن الطبيعي ان نتابع قضايا قره باغ وهجوم اذربيجان على ارمينيا، مضيفا اننا اكدنا على مواصلة التفاوض بحضور ممثلين من اذربيجان وروسيا وايران.

يتبع...

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