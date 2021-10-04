الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يزور لبنان نهاية الاسبوع

وزير الخارجية الايراني يزور لبنان نهاية الاسبوع
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان سيقوم بزيارة الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري.

العالم - ايران

يتبع...

روابط ذات صلة

خطيب زادة: امير عبداللهيان سيتوجه الى بيروت في اقرب فرصة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة: 238 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزير الخارجية يستقبل نظيره الارميني في طهران

الخرطوم.. اطلاق نار في حي جبرة جنوب المدينة وأنباء عن مداهمه خلية إرهابية

'المرصد السوري' المعارض ينفي عودة المرتزقة السوريين من ليبيا

شاهد.. وثائق باندورا تكشف ثروات مخفية لرؤساء دول

حزب لبناني يندد بالتدخل الأميركي في شؤون البلاد