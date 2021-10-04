الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الإنتخابات التشريعية المبكرة في العراق

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

يستعد العراق لانتخابات برلمانية مبكرة، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد تعهد الحكومة بإجرائها إثر احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، وسط أزمات اقتصادية.

العالم - فيديوغرافيك

روابط ذات صلة

العراق.. الكعبي يدعو الكاظمي للتدخل بإطلاق رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية

النجف الأشرف تعلن خطتها الأمنية والخدمية الخاصة بذكرى وفاة الرسول (ص)

البصرة.. أم الموانيء العراقية علی أبواب الانتخابات

الطيران العراقي يدمر وكرا لـ'داعش' في ديالى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة: 238 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزير الخارجية يستقبل نظيره الارميني في طهران

الخرطوم.. اطلاق نار في حي جبرة جنوب المدينة وأنباء عن مداهمه خلية إرهابية

'المرصد السوري' المعارض ينفي عودة المرتزقة السوريين من ليبيا

شاهد.. وثائق باندورا تكشف ثروات مخفية لرؤساء دول

حزب لبناني يندد بالتدخل الأميركي في شؤون البلاد