شاهد.. وثائق باندورا تكشف ثروات مخفية لرؤساء دول

العالم - اقتصاد

وثائق كشفتْ أنّ هؤلاء القادة ومئات الشخصيات غيرهم قاموا باخفاء مليارات الدولارات عبر شركات خارجية معظمها وهمية لأغراض التهرب الضريبي.

ونشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين تحقيقا اطلق عليه "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو ستمئة صحافي أمضوْا عامين في غربلة الملفات.

واستند التحقيق الى نحو اثني عشر مليون وثيقة، مصدرها أربع شركات مالية، وسلّط الضوء على نحو ثلاثين ألف شركة اوفشور، وهي تعنى الاستثمار الذي يتم خارج بلد إقامة المستثمر.

إلا أنّ المفارقة جاءت بعد كشف التحقيق أنّ الملك الاردني الذي يعاني شعبه منذ سنوات جراء سياسات التقشف التي تفرضها الحكومة، أسّس اكثر من ثلاثين شركة وهمية اشترى من خلال هذه الشركات اربعة عشر عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على مئة وستة ملايين دولار.

كما أظهرتْ الوثائق تورط شخصيات سياسية ومالية بارزة في لبنان، من بينهم رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب، وكذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الدولة اللبناني السابق مروان خير الدين.

وشملتْ الوثائق السرّية التي كشفتْ للعلن لاول مرة اسماء كل من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ورئيس الوزراء التشيكي اندريي بابيس، ورئيسيْ الاكوادور وكينيا ووزير الدعاية للرئيس الروسي فلادمير بوتين ومقربين من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان واكثر من ثلاثمئة وثلاثين من القادة والمسؤولين، نقلوا أموالهم الى ملاذات خارجية تم استشمار معظمها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.