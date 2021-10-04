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العامري: رايات تحرير القدس ستنطلق من العراق

العامري: رايات تحرير القدس ستنطلق من العراق
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، أن رايات تحرير القدس، ستنطلق من العراق.

وطالب العامري بمؤتمر في محافظة صلاح الدين، بـ"اخراج دعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مؤكدا "لا نقبل احد منهم ولا نسمح باحد ان يتحدث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وتابع، "نحن مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية"، مستدركا "نموت ونحيا مع فلسطين والقضية الفلسطينية".

وِاشار العامري الى، أن "الرايات التي تنطلق لتحرير القدس، ستنطلق من العراق"، مبينا أن "اليهود يؤمنون بأن الرايات التي ستحرر القدس ستنطلق من العراق".

وختم رئيس تحالف الفتح بالقول، "العراق ارض التحرير، لامكان لكل من يطالب بالتطبيع لهذا الكيان الغاصب للارضية الفلسطينية".

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