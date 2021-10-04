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العراق: هذا مادار بين الكعبي والسفير الروسي في بغداد 

العراق: هذا مادار بين الكعبي والسفير الروسي في بغداد 
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي  حسن الكعبي، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الانتخابات النيابية المقبلة.

وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان، أن الاخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأثنين السفير الروسي ب‍بغداد ايلبووس كوتراشيف والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الانتخابات النيابية المقبلة".

وقال الكعبي بحسب بيان مكتبه، ان "الانتخابات المقبلة تعد الأهم كونها تأتي وسط تحديات كبيرة بكونها اول انتخابات مبكرة ولابد ان تأتي ملبية لطموح الجماهير في عموم البلاد، وهنا باتت نقطة تحول في العملية الديمقراطية داخل العراق ".

ورحب الكعبي بـ"كافة البعثات والجهات والمنظمات الدولية والدبلوماسية والأممية التي ستقوم بمهمة مراقبة الانتخابات، وهذه المشاركة ستضيف الكثير للعملية الديمقراطية وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق طموح الجماهير".

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