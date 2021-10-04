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أسعار الغاز تبلغ مستويات تاريخية في أوروبا

أسعار الغاز تبلغ مستويات تاريخية في أوروبا
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

بلغت أسعار الغاز في أوروبا مستويات تاريخية، اليوم الاثنين، وجاء ذلك في ظل زيادة الطلب على الوقود الأزرق، وتزامن الارتفاع مع توقف أوكرانيا إلى ضخ الغاز إلى مرافق التخزين تحت الأرض.

العالم-اوروبا

وتجاوز سعر الغاز في أوروبا اليوم مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو يعد أعلى مستوى في التاريخ.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميللر، في وقت سابق، إن التأخر الشديد في ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض في أوروبا والطلب المتزايد على الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

واليوم أفادت تقارير إعلامية بأن أوكرانيا، التي تعد دولة عبور لترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، أوقفت ضخ الغاز الطبيعي إلى مرافق التخزين تحت الأرض.

وتشهد أوروبا منذ نهاية العام الماضي ارتفاعا في أسعار الغاز، ومن الأسباب وراء ارتفاع الأسعار تراجع مخزونات الغاز وانخفاض توليد الطاقة بواسطة الرياح.

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