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شاهد..وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال بغزة

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

نظمت لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية فعالية امام مقر الصليب الاحمر بغزة تلت فيه بيانا وصلها من الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال والذي يوضح حجم الضغوط والانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى من مصلحة السجون الاسرائيلية.

العالم - مراسلون

الفلسطينيون يدقون ناقوس الخطر في ظل ازدياد الحملة الوحشية ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي حيث نظمت لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية تظاهرة امام الصليب الاحمر للاعلان عن بيان صادر من الحركة الأسيرة داخل السجون اعلن فيه الاسرى عن سلسلة فعاليات احتجاجية لانتزاع حقوقهم وعلى رأسها الاضراب عن الطعام.

بيان الاسرى من داخل السجون أأجج الغضب الفلسطيني ودفع للمزيد من فعاليات التضامن معهم وجدد وعد المقاومة بالتحرير لاسيما وان هناك مفاوضات خلف الكواليس قد تؤدي لصفقة وفاء قريبة.

الفلسطينون يدركون انهم وحدهم الان في الميدان وان المؤسسات الدولية ما هي الا غطاء لممارسات الاحتلال لذلك لا يعولون الا على نضاله.

ثورة فجرها الاسرى داخل النفق وتستكمل الان رغم أنف السجان الى أن تكتب المقاومة نصرها فتحلق بالاسرى خارج النفق ولكن على طريقتها.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

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