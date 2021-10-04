شاهد..الدعم الإيراني للقطاع الصحي في اليمن

العالم - مراسلون

في خطوة عملية دشن السفير الإيراني حسن ايرلو في صنعاء قسم العمليات والطوارئ التوليدية بهيئة المستشفى الجمهوري بعد ترميم القسم بدعم من السفارة الإيرانية لمساندة القطاع الصحي في البلاد وتخفيف معاناة اليمنيين ضمن جهود السفارة للنهوض بالقطاعات الحيوية وتقديم المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات كنتائج اسفرت عنها لقاءات ايرلو مع قيادات حكومة صنعاء خلال الفترة الماضية.

وقال السفير الإيراني في صنعاء حسن ايرلو: "هناک مشاریع نتابعها وسوف ننجزها إن شاءالله خاصة في مجال الطبي، الكل يعرفون ان هناك تطور علمي كبير موجود في ايران خاصة في المجال الطبي في الكثير من المجالات، إن شاءالله راح نعطي منح دارسية لبعض الأطباء".

المعنيون في وزارة الصحة والقائمون على المستشفى استقبلوا هذه المبادرة بترحيب كبير مؤكدين انها تأتي كمساعدة فعالة ومطلوبة في وقت يعاني القطاع الصحي في البلاد من تعثر نتيجة استمرار الحصار والعدوان وانعدام الصيانة او استيراد الاجهزة والمعدات الطبية والأدوية.

واشار مختصون الى ان هناك تعاون قادم مع ايران فيما يخدم المجال الطبي في اليمن.

وقال وكيل وزارة الصحة اليمنية على عجاف: "في مثل هذا الوضع السيء الذي يتكالب فيه كل الأعداء نحو شعب يمني موطن إيمان وحكمة تتجلى قيمة مثل هذا الدعم في مثل هذه الايام وفي مثل هذه المواقف ونحن نشكرهم على هذا الدعم الانساني المتواصل ونتطلع للمزيد من الدعم".

مراقبون يؤكدون ان استمرار وتقديم المشاريع الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية من السفارة الإيرانية كما تم في قطاع التعليم وقطاع الصحة يعزز من توطيد العلاقات بين البلدين ويساعد على اعادة تأهيل البنى التحتية التي يسعى العدوان السعودي إلى ايقافها بكل الطرق مسببا تعقيدات على حياة المواطنين وضغط على القطاعات الرسمية.

وتأتي المشاريع الانساني في اطار تخفيف معانات اليمنيين ودعم القطاع الصحي مع استمرار الحصار والعدوان السعودي وتوطيد العلاقات بين اليمن والجمهورية الاسلامية الايرانية.

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