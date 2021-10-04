المقداد يدين الإجراءات القسرية الاورواميركية ضد الشعب السوري

وتحدث المقداد مع لؤي شبانة مدير المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن النتائج الخطيرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى والتي تنعكس سلبياً على حياة الشعب السوري وأوضاعه الاقتصادية.

وأشاد الوزير المقداد بالتعاون القائم بين الحكومة السورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجهود التي يبذلها الصندوق للتعامل مع الأولويات والاحتياجات الوطنية من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية المعنية.

من جانبه عبر شبانة عن تقديره للتعاون المستمر بين الحكومة السورية والصندوق وامتنانه للتسهيلات والدعم الذي يحظى به الصندوق من قبل الحكومة السورية مؤكداً أن تلبية الاحتياجات الوطنية تشكل أولوية بالنسبة لإدارة الصندوق وقال: إننا مع الفريق الموجود في مكتب الصندوق في سورية حريصون على مواصلة التنسيق وتحقيق تقدم في كل البرامج والمشاريع بما يخدم الأولويات الوطنية.