تقرير: ليبيا مسرح لشتى الجرائم خلال اربع سنوات

العالم - ليبيا

حالة مزرية وفظيعة تتعلق بحقوق الانسان تشهدها ليبيا منذ العام 2016 خلاصة التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق المستقلة الأممية بشأن ليبيا.

بهذه الكلمات بدأت البعثة تقريرها، الذي أكدت فيه أنها توصلت إليه عبر جمعها مئات الوثائق واستجواب 150 شخصا، وكذلك اجراءها تحقيقات في ليبيا وتونس وايطاليا، موضحة أنها لم تتمكن من الوصول إلى كافة الاراضي الليبية، ومنها جنوب ليبيا، لوجود عدد من المعوقات، كما لم تتمكن الاستماع إلى شهود آخرين بسبب انتشار الجماعات المسلحة.

تقرير البعثة خلص إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، وأن كل الأطراف في الصراع الليبي، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن هذه الانتهاكات وقعت بطريقة منظمة، وأنها أعدت قائمة سرية بالمشتبه فيهم.

البعثة أشارت بشكل خاص إلى مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وأكدت جمعها أدلة تشير إلى وقوع مجازر جماعية بحق الأهالي في المدينة بين عامي2016 و2020، خلال فترة حصار العاصمة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وطالبت البعثة التي أنشئت من قبل مجلس حقوق الانسان في يونيو حزيران من العام الماضي، طالبت المجلس بتمديد مهمتها في ليبيا، حتى الانتهاء من التقصي.

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