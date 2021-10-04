تركيا تعلن السيطرة على مقر مهم للمسلحين شمال العراق

العالم-تركيا

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان عبر "تويتر"، إن قواتها الخاصة وجهت "ضربة قوية لتنظيم حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.

وذكر البيان: "تمت السيطرة على ما يسمى بالمقر الشرقي في أفاشين-باسيان بمنطقة عملية مخلب الصاعقة، الذي اعتمد عليه كثيرا تنظيم حزب العمال الكردستاني/ اتحاد مجتمعات كردستان واصفا إياه بأنه من المستحيل السيطرة عليه".

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن قوات "الكوماندوس" التابعة لها تمكنت من الدخول إلى الكهف الذي كان فيه المقر الشرقي حيث نفذ عملية عسكرية ناجحة أسفرت عن "تحييد 12 إرهابيا" مع أسلحتهم.

جرت العملية بالقرب من الحدود التركية في منطقة قتل فيها 3 جنود أتراك في أغسطس الماضي.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.