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بالفيديو.. الكيان الصهيوني يفشل في مواجهة ايران

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي نزيه منصور ان الفشل الامريكي في مواجهة البرنامج النووي السلمي الايراني كانت له اثار على الفشل الكيان الصهيوني.

العالم - خاص العالم

واوضح نزيه منصور في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (العين الاسرائيلية) ان امريكا هي من تقوم بمواجهة البرنامج النووي الايراني، اما دول مجلس التعاون والرياض وتل ابيب وغيره فكانوا يعملوا على رفض الاتفاق النووي ، ومع فشل امريكا بدا يتراجع هؤلاء.

واضاف منصور انه لذلك فان الكيان الصهيوني يوافق على الاتفاق النووي كما ان الولايات المتحدة هي من تطلب بالعودة للاتفاق النووي، بينما تشترط الجمهورية الاسلامية عدم الذهاب لتطبيق الاتفاق النووي الا بعد الافراج عن الاموال المحتجزه لها في امريكا.

وتابع منصور اذا عندما تفشل امريكا فان التابعين لها لابد ان يتراجعوا ، ومن ثم فهناك قلق وارباك صهيوني على المستوى النخب ومراكز الابحاث والوزراء السابقين او الحالين الذين يتحدثون عن انه لابد من انهاء هذا الملف لانه كلما طال الوقت في عدم الالتزام بالاتفاق النووي تتقدم الجمهورية الاسلامية لتحقيق انجازات ضخمة.

المزيد بالتقرير التالي..

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