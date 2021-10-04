 كل ما تقوم به سوريا مبني على ثوابتها وليس إرضاء لأي طرف

وأوضح سوسان في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية اليوم أن التغيرات على صعيد العلاقات بين سوريا والدول الأخرى مؤشر جديد على تغير الصورة العامة للأوضاع ووجود الرغبة بإشاعة أجواء من الهدوء على الساحة الدولية وهو أمر جيد ينسحب على الوضع في المنطقة والوضع الدولي بشكل عام إضافة لانعكاسه على سوريا.

وبين سوسان أن سوريا لم تنسحب من جامعة الدول العربية حتى تعود إليها بل كان هناك قرار خاطئ وغير قانوني بتعليق عضويتها فيها وبمجرد تصحيح هذا الخطأ ونضوج المتغيرات السياسية تعود الأمور إلى طبيعتها.

ولفت سوسان إلى أن هذه الأجواء الإيجابية تم التمهيد لها منذ لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف منتصف حزيران الماضي إلى جانب اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين من كلا البلدين والتي من شأنها تحقيق انفراجات على الساحة الدولية والمنطقة.

وشدد سوسان على أن أي تغيير يحدث على المشهد يعود الفضل فيه لانتصار سوريا بمساعدة حلفائها على المشروع الأمريكي الموجه للمنطقة ككل خدمة لمصالح “إسرائيل”.

وأشار سوسان إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس بشار الأسد وملك الأردن عبد الله الثاني يستكمل سلسلة التواصل واللقاءات بين المسؤولين السوريين والأردنيين في عمان ونيويورك ويأتي كوضع طبيعي للعلاقات بين البلدين .

واعتبر سوسان أن ما يسمى الديمقراطية الأمريكية عبارة عن فرض إرادات على الآخرين وهذا أبعد ما يكون عن الديمقراطية داعياً السياسيين الأمريكيين إلى العودة لقراءة مبادئ ويلسن ليدركوا أن القرار السياسي في أي دولة في العالم هو ملك شعب تلك الدولة وليس الارتهان للخارج.

ووصف سوسان تحسن العلاقات بين دول المنطقة بالشيء الإيجابي لافتا إلى ان سوريا تتطلع لأن تكون العلاقات مع الدول العربية بأفضل حال لأن هذا يعزز أوراق القوة لديها.

وشدد سوسان على أن سوريا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر النهائي على هذه الحرب الكونية التي تعرضت لها خلال العشر سنوات العجاف الماضية.

وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أن تحرير أجزاء كبيرة من الأراضي السورية من الإرهاب وإنزال الهزيمة به إضافة إلى ترنح المشروع الغربي ضد سوريا وذهابه نحو الفشل هو انتصار حقيقي للشعب السوري.

وأوضح سوسان أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا مرتبط بالمشروع الأمريكي وطالما أن هذا المشروع ترنح فإن هذا الوجود يفقد جدواه.

وحول الاحتلال التركي لبعض الأراضي السورية شدد سوسان على عدم وجود أي خيار أو ترتيب للأمور إلا الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية لأن هذا الوجود احتلال غير مشروع ولدى سوريا كامل المشروعية والأحقية بتحرير أراضيها حسب المواثيق والقوانين الدولية.