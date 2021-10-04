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عطل مفاجئ يوقف مواقع التواصل الرئيسية

عطل مفاجئ يوقف مواقع التواصل الرئيسية
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

تعطل العديد من مواقع التواصل الاجتماعي النشطة حول العالم،اليوم الاثنين، بينها مواقع وسائل إعلام كبرى عالمية مثل أمازون، فيسبوك، واتساب،انستغرام وغيرها.

العالم _ منوعات

وبات لا يمكن الوصول إلى العشرات من المواقع التي يتصفحها اعداد كبيرة للغاية؛ مما دفع ذلك البعض إلى التساؤل حول مدى اعتماد هذا الكم الضخم من النفوس حوا العالم ، على خدمة شبكة مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو ما يعني أنه عطل واحد يسبب أزمات كبيرة.

وأقرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، بوجود مشكلة قبل ساعات وقالت في تحديثات متكررة على موقعها على الإنترنت إنها "تواصل التحقيق في الأزمة .

وفي إيران، تأثرت مواقع إلكترونية عدة بالعطل من بينها فيسبوك، واتساب ، ولم يرد فيسبوك على الفور على طلب للتعليق على الانقطاع.

يذكربان يجب أن تكون المواقع التي تنشر محتويات مسموعة ومرئية إضافة إلى مواقع وسائل الإعلام، مستعدة على الدوام ليتصفحها عدد هائل من المستخدمين.

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عطل مفاجئ يوقف مواقع التواصل الرئيسية

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