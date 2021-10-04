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الأورومتوسطي: 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب

الأورومتوسطي: 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 97% من المياه في قطاع غزة بفلسطين غير صالحة للشرب بسبب الحصار الإسرائيلي طويل الأمد.

العالم ـ فلسطين

وأكد المرصد في بيان مشترك مع "المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة" أن سكان القطاع المحاصر "يتسممون ببطء".

وذكرت المنظمتان، خلال الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في غزة في البحر بينما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية.

وقال مسؤول البرامج والاتصال لدى الأورومتوسطي محمد شحادة في خطابه للمجلس إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو الماضي فاقم الأزمة الموجودة أصلا نتيجة للدمار الكبير الذي ألحقه في البنى التحتية في جميع محافظات القطاع.

وأشار إلى أن نحو ربع الأمراض المنتشرة في غزة ناتجة عن تلوث المياه، و12% من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة.

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