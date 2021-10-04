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وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان يشدد على ضرورة تنمية علاقات التعاون بين طهران ومسقط وتنفيذ المشاريع المشتركة بين الجانبين

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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