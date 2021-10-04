تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعاود العمل بعد تعطّلها لساعات

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وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن "فيسبوك" أرسلت فريقا مصغرا من الموظفين إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل خوادم الشركة يدويا.

هذا وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك"، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلة "واتس آب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

كما تراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "غوغل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.