عودة فيسبوك وانستغرام وواتساب بعد خسارة7 مليارات دولار

العالم - علوم و تکنولوجيا

بعد اكثر من ست ساعات على انقطاع كامل عادت منصات فيسبوك وانستغرام وواتساب للاتصال بشبكة الإنترنت. وقال فيسبوك في تغريدة على منافسه موقع تويتر، ان العاملين جاهدوا من اجل استعادة الوصول إلى التطبيقات والخدمات. وذلك بالرغم من ان تويتر قد سخر من العطل الذي اصاب المنصات التابعة لفيسبوك. وادى هذا الانقطاع لان تهوي أسهم فيسبوك، التي لديها قرابة ملياري مستخدم نشط يوميا، اربعة فاصلة ثمانية في المئة وسط عمليات بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا. لتكون الخسائر بحسب تقديرات موقع بلومبرغ اكثر من سبعة مليارات دولار.

موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الانترنت، اكد ان ما حدث هو أكبر خلل على الإطلاق يتعرض له فيسبوك. اما سبب العطل فلم يكن واضحا فهناك جزء يقول ان ما حصل هو بسبب قيام مجموعة من قراصنة الانترنت باختراق الموقع، لكن خبراء أمنيين يؤكدون أن العطل قد يكون نتيجة خطأ داخلي وإن كان التخريب من قبل شخص من داخل شركة فيسبوك امر ممكن نظريا.

وهذه الازمة هي الثانية التي يتعرض لها فيسبوك خلال ثمان واربعين ساعة وذلك بعدما واجهت الشركة اتهامات بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتسبب بالأزمات السياسية. وقالت موظفة مستقيلة تدعى فرانسيس هاوغن، من فيسبوك ان الشركة فضلت أرباحها ومصلحتها دائما على حماية سلامة المستخدمين. واضافت ان هناك تضاربا للمصالح في الشركة بين ما فيه خير للناس وبين ما هو مربح للشركة. واوضحت هاوغن، أن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات فيسبوك علنا. واشارت الى ان فيسبوك تخفي نتائج أبحاثها عن العلن ومنصة إنستغرام التابعة لها تتسبب بالأذى للمراهقات.