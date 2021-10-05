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بالصور.. قائد عمليات بغداد يتفقد مخازن مفوضية الانتخابات

بالصور.. قائد عمليات بغداد يتفقد مخازن مفوضية الانتخابات
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

زار قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، احمد سليم مخازن الدعم اللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمنطقة الدباش في جانب الكرخ.

العالم-العراق

وذكرت قيادة العمليات في بيان نشرته السومرية نيوز، أن " قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم زار مخازن الدعم اللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منطقة الدباش، ورافقه في جولته اللواء الركن نائب القائد واللواء الركن قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ وقائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية والعميد مدير قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد".

وأضاف البيان، أن "قائد عمليات بغداد اطلع خلال الزيارة على إجراءات الحماية والتدابير الأمنية المتخذة لتوفير مستوى عال من الحماية لمواد المفوضية المحفوظة في المخازن"، مؤكداً على "ضرورة تواجد مفارز الدفاع المدني وتعزيز ها بعجلات إطفاء لسرعة معالجة الحالات الطارئة أن وجدت شرعت، الأمر الذي يساهم في سهولة إتمام العملية الانتخابية المزمع اجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل".

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بالصور.. قائد عمليات بغداد يتفقد مخازن مفوضية الانتخابات

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