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وصول المساعدات الانسانية الايرانية الى مطار كابول الدولي

وصول المساعدات الانسانية الايرانية الى مطار كابول الدولي
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل العالم صباح اليوم الثلاثاء وصول طائرة جديدة محملة بالمساعدات الانسانية الطبية والغذائية الايرانية الى مطار كابول الدولي.

العالم - أفغانستان

يتبع ..

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