شرط محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول!

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صرح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي،بأنه لم يتفاوض مع مسؤولي الريدز بشأن تمديد عقده.

وفي مقابلة مع "سكاي سبورتس"، عندما سئل صلاح عن صفقة جديدة محتملة في ليفربول، أجاب" لا أحد يتحدث معي عن ذلك، لذا لا يمكنني قول الكثير عن ذلك".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية شرط الفرعون المصرى محمد صلاح من أجل الموافقة على تجديد عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي، والذي لم يتم تجديده حتى الآن، رغم أنه سينتهي في يونيو المقبل 2023، ولا يوجد اتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الإنجليزية، فإن صلاح يريد راتبا يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترلينى شهريا، من أجل التوقيع على عقد جديد في الأنفيلد.

وأوضحت أن المشكلة الآن تتمثل في أن محمد صلاح بلغ مؤخرًا سن الـ 29، لذا سيكون الأمر مخالفًا لأشهر قواعد كرة القدم فيما يتعلق بمنح عقود كبيرة مع بلوغ اللاعبين الثلاثينيات من عمرهم.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بالمشاركة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وسجل محمد صلاح 103 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي101 مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي.

ووصف العديد من نجوم أوروبا السابقين، والصحف الإنجليزية، محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في العالم حاليا، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان,

في سياق متصل، أكد تقرير صحفي، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "le10sport"، أن خوان لابورتا، يسعى لضم محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم برشلونة.

وأضاف الموقع، أن خوان لابورتا يعتمد في خطته لضم محمد صلاح، على اقتراب انتهاء عقد النجم المصري مع الريدز، حيث يأمل أن يوافق ليفربول على فتح المفاوضات، لتجنب رحيله بالمجان في صيف 2023.