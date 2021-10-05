القطعات الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع في العراق

العالم-العراق

وقال العطية في بيان، إن "مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية الـ (K9) بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث تم توزيع القوات الأمنية عليها، استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام".



وأشار الى أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجستية".

ويتوجه الناخبون العراقيون في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الجاري الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 نائبا جديدا في مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات تشريعية مبكرة دعت اليها الحكومة العراقية.