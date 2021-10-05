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الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 13 ألفا و226 إصابة و 216 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت قرابة 60 مليون جرعة.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 13 ألفا و 226 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و651 ألفا و 961 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1922 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5665 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و135 ألفا و887 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 216 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121.563 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 42 مليونا و 449 ألفا و726 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 17 مليونا و208 آلاف و 581 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 59 مليونا و 658 ألفا و307 جرعات.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و 723 ألفا و 597 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 198 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 176 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 58 مدينة.

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الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا