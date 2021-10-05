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الهيئة القضائية للإنتخابات العراقية تُصادق على قرار استبعاد حيدر الملا

الهيئة القضائية للإنتخابات العراقية تُصادق على قرار استبعاد حيدر الملا
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

حسمت الهيئة القضائية العراقية للانتخابات في محكمة التمييز، الثلاثاء، مصير عودة المرشح حيدر الملا إلى الانتخابات.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (5 ايلول 2021)، ان "الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز ترد الطعن المقدم من المرشح حيدر الملا وتصادق على قرار مجلس المفوضين الذي قضى باستبعاده".

وكانت مفوضية الانتخابات استبعدت في الاول من تشرين الثاني المرشح الملا عن السباق الانتخابي وحجب أصواته بسبب تسجيل صوتي منسوب له ورد فيه "عبارات نابية والإشادة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والتهجم على النظام السياسي في العراق بعد 2003".

وعلق الملا على القرار قائلا: انتصرت إرادة الفاسدين بإبعادي من خوض الانتخابات، وصادقت الهيئة القضائية على قرار الاستبعاد، ورغم قناعتي القانونية بعدم قانونية قرار الاستبعاد لكونه استند إلى قرينه مفبركة بتسجيل صوتي وبجلسة خاصة، إلا أني لا املك إلا أن احترم قرار القضاء انطلاقا من إيماني بمنطق الدولة الذي طالما ناديت وطالبت به، ما يهمني الآن هو تحديد ما العمل؟".

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الهيئة القضائية للإنتخابات العراقية تُصادق على قرار استبعاد حيدر الملا

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