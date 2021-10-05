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الخارجية الايرانية: وزير الخارجية الايراني حسن أمير عبداللهيان يتوجه على رأس وفد الى موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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