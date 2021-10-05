علماء السنة الايرانيين يقيمون مجلسا في ذكرى وفاة خاتم الانبياء

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العروة الوثقي عنوان لأهم وأشهر حفل تابين لعلماء الدين من أهل السنة والجماعة في أنحاء إيران، حيث الإجتماع الموسّع السنوي بمرقد الإمام علي بن موسي الرضا عليه السلام في ذكرى وفاة خاتم النبيين صلى الله عليه واله.



سيرة ومسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وأهم قضايا الأمة والبلاد كانت المحاور الأساسية في كلمة العلماء والباحثين خلال هذا الإجتماع الذي جمعهم من شتى المحافظات الإيرانية.



رحيل النبي الأعظم في 28 من شهر صفر، موعد سنوي لهذا الإجتماع الذي جاء مؤكداً على ضرورة الوحدة والتصدي لمؤامرة الأعداء وإبراز المحبة والمودة للرسول وآل الرسول عليهم الصلاة والسلام .

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