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5 علامات على ساقيك تشير لارتفاع الكوليسترول!

5 علامات على ساقيك تشير لارتفاع الكوليسترول!
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد ولها العديد من الفوائد الصحية الهامة، مثل إنتاج الهرمونات وبناء أغشية الخلايا.

العالم - منوعات

وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني أن لديك الكثير من الكوليسترول الضار، والذي يُعرف باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

ويلتصق الكوليسترول الضار بداخل الشرايين، مما يزيد من خطر حدوث انسداد يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية.

وعندما تنسد الشرايين بسبب الكوليسترول، فغالبًا ما يمثل ذلك أولى علامات التحذير، وعندما يحدث هذا الانسداد في الشرايين خارج القلب، يطلق عليه مرض الشريان المحيطي، ويحدث هذا بشكل شائع في الساقين.

وعلى الرغم من عدم وجود علامات جسدية على الإطلاق، إلا أن هناك بعض الأعراض التي لوحظ حدوثها مع مرض الشرايين المحيطية.

وفي حين أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول يجب أن يكونوا يقظين في جميع الأوقات، يجب معالجة علامات معينة في أقرب فرصة ممكنة.

وتشمل هذه العلامات بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

تقلصات مؤلمة في الساقين

خدر أو ضعف في الساقين

بطء نمو الشعر على الساقين

برودة في أسفل الساق أو القدم على جانب واحد

نبض ضعيف في الساقين

وإذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، فسوف يتحدث معك الطبيب حول كيفية خفضه، وقد يشمل ذلك تغيير نظامك الغذائي، أو زيادة كمية التمارين التي تمارسها.

وهناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضا.

والنهج الأمثل هو تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.

وتوجد الدهون المشبعة في العديد من الأطعمة، سواء كانت حلوة أو مالحة، ويأتي معظمها من مصادر حيوانية، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان، وكذلك بعض الأطعمة النباتية.

وبدلاً من ذلك، اختر الدهون غير المشبعة مثل: الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور والأفوكادو، والمكسرات والبذور.

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