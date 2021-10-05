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على أذربيجان التخلص من وهم شراء الأمن من القوات الأجنبية

على أذربيجان التخلص من وهم شراء الأمن من القوات الأجنبية
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

نصح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "كمال خرازي" المسؤولين في جمهورية أذربيجان بالتخلص من وهم شراء الأمن من القوات الأجنبية داعیا إیاهم إلی الاعتماد على شعبهم.

العالم - إيران

واعتبر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللجوء إلى الأجانب لضمان الأمن حلا غیر منطقي وغیر معقول، قائلا إن: دوافع الأجانب وأغراضهم ومصالحهم غير المشروعة يمكن أن تؤدي إلى منافسة عسكرية في المنطقة وإلحاق الضرر بالدول المضيفة وتدميرها.

وأضاف خرازي اليوم الثلاثاء: أي دولة في المنطقة استطاعت تعزيز قوتها العسكرية بتواجد القوات الأجنبية في أراضيها بحيث لم تعد بحاجة إلى الأجانب؟.. إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة اليوم قوة كبيرة في المنطقة بسبب اعتمادها على نفسها واستقلالها عن القوى الأجنبية.

وتابع: نشيد بتحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة منذ 30 عاما.. لقد نصحنا الرئيس الأذربيجاني الراحل حيدر علييف منذ البداية بتعزيز القوات المسلحة لبلاده وتحرير أراضيها المحتلة من خلال التعاون اللوجستي والتعليمي مع إیران و لكنه لم يقبل العرض للأسف، ونتيجة لذلك أصبحت أذربيجان أكثر اعتمادا على القوى الأجنبية ولجأت إلى القوات الأجنبية.

واوضح: كلما زاد دور القوات الأجنبية، زاد اعتماد الدولة المضيفة عليها.

وتابع خرازي: لا شك أن الکیان الصهيوني الذي عشش في أذربيجان، لديه نوايا شريرة و يريد إشعال نيران الحرب في المنطقة، الحكومة الحالية في أذربيجان ترتكب خطأ استراتيجيا.

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