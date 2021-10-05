لقاح "باستور" الإيراني يدخل سلة التطعيمات العامة

العالم - إيران

وأضاف شانه ساز الیوم الثلاثاء: تم تسليم الدفعة الأولى من شحنات لقاح "باستوكوفاك" والتي تحتوي على 6 ملايين جرعة من اللقاح منذ أمس الإثنین.

وأعرب عن أمله في أن يرتفع عدد لقاحات باستور إلى 10 ملايين جرعة، مضیفا أن زيادة الإنتاج رهن بالاتفاق بين معهد باستور الإيراني ومعهد فينلاي الكوبي.

یذکر أن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية أعلنت الیوم الثلاثاء عن إعطاء 59 مليونا و658 ألفا و307 جرعة (الأولى والثانية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحد من تفشي الوباء على صعيد البلاد .