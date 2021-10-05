السفارة الإيرانية تفند نبأ إغلاق مكتب قائد الثورة في باكو

العالم - إيران

وفي بيان لها أوضحت السفارة أنه و: في الساعة 10 من صباح اليوم، راجع عدد من ضباط الشرطة في عاصمة جمهورية أذربيجان إلى "حسينية أهل البيت" (المعروفة باسم الحسينية الإيرانية) حيث تقام الاحتفالات الدينية وصلاة الجمعة بإمامة ممثل قائد الثورة في جمهورية أذربيجان، وأعلنوا أنه وبسبب الإجراءات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا، سيتم إغلاق هذه الحسينية حتى إشعار آخر.

وأوضح أنه قد تمت متابعة الموضوع على الفور من خلال القنوات الدبلوماسية للاستفسار عن سبب هذا الإجراء دون مقدمة.

وأوضح بيان السفارة الإيرانية في باكو أن المساعي القانونية والدبلوماسية متواصلة لإعادة فتح الحسينية.