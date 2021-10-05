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مصادر فلسطينية: 12 أسيرًا من الجهاد الإسلامي يبدأون اضرابا عن الطعام رفضًا لانتهاكات الاحتلال

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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