شاهد.. المنافسة الانتخابية في محافظة نينوى العراقية

العالم - مراسلون

ستشهدمحافظة نينوى، واحدة من أشد المنافسات الانتخابية حدة على الصعيد العراقي، اذ يتصاعد الصراع السياسي وتتداخل فيها مختلف القوى السياسية العراقية لنيل عددا من مقاعدها.

ويتنافس في نينوى بقوة ائتلاف تقدم بزعامة الحلبوسي، وعزم بقيادة خميس الخنجر، وكذلك ائتلاف الجماهير بزعامة ابو مازن، وكذلك تحالف الفتح بقيادة هادي العامري اضافة لقوائم منفردة ومستقلة .

الناخبون ما زالوا حائرين حول جدوى المشاركة في الانتخابات ومن يستحق أصواتهم. ولكن يرون بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني بعد تحرير الموصل. أملين بتغيير حياتهم نحو الافضل، و تغيير الوجوه القديمة بنخبة جديدة تعمل لمصلحة المدينة .

وتعد نينوى من اهم المحافظات بعد العاصمة بغداد من حيث الثقل السياسي والانتخابي، حيث تبلغ مقاعدها 24 مقعدا، وهو يعادل نحو نصف مقاعد بغداد، فيما وصل عدد المرشحين في عموم الدوائر الثمانية الى اربعمئة واثنين وعشرين مرشحا.

وتستعد مدينة الموصل لإجراء الإنتخابات النيابية في العاشر من تشرين الاول لإختيار من يمثلهم في قبة البرلمان للنهوض بواقعهم الخدمي المزري.

المزيد من التفاصيل بالفيدو المرفق..