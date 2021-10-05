بوريل: قناعة امريكية جديدة ونهج أوروبي جديد تجاه الصين

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وأوضح جوزيب بوريل للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، قبل مغادرته إلى سلوفينيا قائلا: "الأزمات في الجوار الأوروبي هي دعوة لنا للرد".

هذا ومن المفترض أن يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 إلى اتباع نهج جديد تجاه الصين اليوم، في أول قمتهم بشأن الاستراتيجية الصينية الأوروبية منذ أن فرضت الكتلة عقوبات على بكين في مارس، وواجهت انتقاما، مما يهدد اتفاقية استثمار جديدة، بحسب "رويترز".

وسيبدأ الاجتماع في بردو، بالقرب من العاصمة السلوفينية ليوبليانا عند المساء، وسيستمع قادة الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول كيفية محاولة الكتلة إظهار قوتها في الشؤون الدولية بعد أن وافقت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا على تحالف عسكري لمواجهة الصين، دون فرنسا، كما أنه من المقرر أن تنضم دول البلقان الست إلى زعماء الاتحاد الأوروبي يوم غد الأربعاء، على أمل الانضمام إلى الكتلة ذات يوم، وفق "رويترز".