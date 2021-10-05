بالتفاصيل.. استهداف سيارة عسكرية تركية بريف إدلب

العالم - سوريا

ونقلت التنسيقيات عن مصادر قولها إن دراجة نارية مفخخة استهدفت سيارة تركية بداخلها ضباط وعناصر على طريق "نحليا - أريحا" بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لوقوع أضرار مادية في السيارة، دون وقوع إصابات في صفوف القوات التركية.

وأضافت التنسيقيات أن ما تسمى ب "سرية أبي بكر الصديق" تبنت العملية من خلال بيان لها جاء فيه: "قامت إحدى مفارز سرية أبي بكر الصديق بقتل وجرح ضباط أتراك من خلال استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق نحليا - أريحا في أكبر معاقلهم وترسانتها في الشمال السوري مع طلوع الشمس اليوم الثلاثاء".