الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالتفاصيل.. استهداف سيارة عسكرية تركية بريف إدلب

بالتفاصيل.. استهداف سيارة عسكرية تركية بريف إدلب
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت تنسيقيات المسلحين إن مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرية أبي بكر الصديق"، استهدفت سيارة عسكرية تركية بالقرب من الطريق الدولي "M4" جنوب محافظة إدلب. 

العالم - سوريا

ونقلت التنسيقيات عن مصادر قولها إن دراجة نارية مفخخة استهدفت سيارة تركية بداخلها ضباط وعناصر على طريق "نحليا - أريحا" بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لوقوع أضرار مادية في السيارة، دون وقوع إصابات في صفوف القوات التركية.

وأضافت التنسيقيات أن ما تسمى ب "سرية أبي بكر الصديق" تبنت العملية من خلال بيان لها جاء فيه: "قامت إحدى مفارز سرية أبي بكر الصديق بقتل وجرح ضباط أتراك من خلال استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق نحليا - أريحا في أكبر معاقلهم وترسانتها في الشمال السوري مع طلوع الشمس اليوم الثلاثاء".

روابط ذات صلة

بالتفاصیل.. "قسد" تعتقل اعلاميين بتهمة "التخابر" مع تركيا

امريكا تقوض إجلاء المدنيين من مخيم الركبان في سوريا

سوريا: بعض الدول تواصل تسييس ملف السلاح الكيميائي في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطوات فلسطينية عملية لإسقاط اتفاق الإطار بين "الأونروا" وأمريكا

الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي تطورات العملية الانتخابية

السورية للاتصالات تكشف سبب ضعف جودة الانترنت

دعوات لمسيرات ووقفات دعماً للأسرى غداً في الخليل

ارتفاع منسوب التصعيد في ادلب يعيد احتمالات اقتراب الحسم

بوريل: قناعة امريكية جديدة ونهج أوروبي جديد تجاه الصين