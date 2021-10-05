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شاهد..ماهي أهم التحديات التي ستواجه حكومة نجلاء بودن

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تواجه الحكومة التونسية المنتظر تشكيلها قريبا تحديات هامة في ظل معارضة حزبية لها، وترى المعارضة أن غياب الشرعية الدستورية للحكومة سيحد من فرص نجاحها في المهام الموكلة إليها.

العالم - مراسلون

حكومة مصغرة ومؤقتة بكفاءات وطنية وذات توجه اقتصادي واجتماعي بالأساس تنكب على معالجة الملفات التي تحظى بالاولوية في وضع حرج تمر به تونس، رؤية تشترك في دعمها احزاب ومنظمات مناصرة للرئيس قيس سعيد.

وقال امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي: "ملف المالية العمومية الذي يواجة صعوبة كبيرة والحكومة مطالبة ان تحدد اجراءات لتعبئة الموارد والملف الثالث هو الملف الاجتماعي لان 25 جولية بالنسبة لنا اهم رهان ومطلب هوالملف الاجتماعي والاقتصادي ولا نتصور ان الاجراءات الاستثنائية تطول اكثر من سنة لنذهب بعدها الى انتخابات تشريعية ورئاسية".

حكومة نجلاء بودن ستكون امام معارضة حزبية ترفض تنظيم السلطة التنفيذية وفق الامر الرئاسي 117 وتعتبر ان غياب الشرعية الدستورية للحكومة سيحد من فرصها للنجاح في المهام المنوطة بعهدتها.

وقال امين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي: "وتبقى للمرسوم 117 وللفصول 16 و17 و18 هذه صلاحيات المحدودة جدا السياسية العامة يضبطها رئيس الدولة الحكومة مكلفة بتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الدولة هو يشرف على رئاسة الحكومة، انا اعتقد للاسف الشديد كل الشروط هذه غير متوفرة لنجاح هذه الحكومة، هذه الحكومة اضافة الى انعدام الصلاحيات ستكون مشكوك في شرعيتها".

يعتبر الرئيس قيس سعيد ان اولويات الحكومة الجديدة محاربة الفساد و الاستجابة للحاجيات الاساسية للمواطنين ويرى ان تشكيلها لا يجب ان يخضع للاطماع او الانتهازية على حد وصفه.

اسئلة بشأن الصلاحيات المتوفرة للحكومة ستكون محل تجاذب في المرحلة المقبلة.

حكومة جديدة تنتظرها تونس لا تحضى بموافقة حزبية واسعة لكنها ستستند قواتها من الزخم الشعبي المناصر للرئيس قيس سعيد دون الحسم في مدى قدرتها على تناول الملفات الكبرى في البلاد.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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