إشتباه بوجود "متفجرات" يتسبب بإغلاق جسر بين كندا وأمريكا

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وتم إغلاق جسر أمباسادور الذي يربط وندسور في أونتاريو الكندية بديترويت الأمريكية، أمام حركة السير ككل، وتم إخلاء المنطقة المحيطة أيضا، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقالت شرطة وندسور إن أجهزة خدمات الحدود الكندية أبلغتها بعد العثور على متفجرات محتملة في سيارة بمنطقة التفتيش الثانوية بمجمع الجسر، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهديدات مباشرة لأماكن أو أشخاص على صلة بالمتفجرات المحتملة، وأعيد فتح المعبر.

كما قالت أجهزة الحدود إنها تعمل مع مسؤولي الطوارئ على جانبي الحدود لمراقبة الوضع وتقليل الاضطرابات المرورية.

وتم إعادة توجيه المركبات المتضررة من الإغلاق إلى نفق وندسور – ديترويت وجسر بلو ووتر.