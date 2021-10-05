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امير عبداللهيان في موسكو: نتوقع من المسؤولين الروس ان يكون لديهم قلق ازاء اي تطور محتمل على الحدود وكذلك تحركات الصهاينة في القوقاز

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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