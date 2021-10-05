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مندوب روسيا بفيينا: العودة الى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع ايران مسألة وقت وستقع في المستقبل القريب وهي لصالح جميع الاطراف

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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