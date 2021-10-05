شاهد.. مرشحة للإنتخابات العراقية: يجب تطبيق القوانين الخاصة للمرأة

العالم - خاص العالم

وأضافت الخفاجي خلال مشاركتها خلال برنامج العراق ينتخب على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن برنامج حركة انجاز الانتخابي يشمل عدة محاور من ضمنها التربية والتعليم والوضع الإقتصادي والأمني.

وأكدت الخفاجي بأن البرلمان يعتبر سلطة تشريعية ورقابية وهناك قوانين تخص المرأة لكنها لم تطبق مشيرة الى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذا القانون وكذلك تضييق المجتمع العراقي على المرأة نتيجة عادات ببعض المناطق.

وأكدت الخفاجي على أننا نريد ان نتحرر لكن بشكل صحيح وبتشريع قوانين صحيحة من ضمنها بناء مدارس خاصة بالبنات.

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